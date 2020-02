Glacis, Gallo e Kaleba pronti al grande salto

Chiudere alla grande la stagione al Glacis United per poi puntare al grande salto. Due compagni di squadra dell'attaccante giramondo Michele Di Piedi, Salvatore Gallo e Quentin Kaleba, sono finiti nel mirino di diversi club europei per l'anno prossimo.Gallo è un promettente attaccante esterno classe 2001, che fa della rapidità e del dribbling i suoi punti di forza. Siciliano d'origine, ha colto l'opportunità di giocare da protagonista nella serie A di Gibilterra, e nonostante la giovane età ha messo a segno due reti in 5 partite. Su di lui gli osservatori di diverse società spagnole, tra cui il Malaga.Quentin Kaleba, 22 anni, è un difensore centrale cresciuto nelle giovanili dell'Olympique Lione. Al debutto nel Glacis ha subito mostrato grande personalità prendendo per mano la difesa della squadra gibilterrina. Forte fisicamente, ricorda suo fratello Thadee, ex Chievo e oggi all’Amiens. Il Glacis United punta forte su di lui per chiudere positivamente la stagione, e lavorare sul mercato per un giocatore che interesserà a tanti in Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA gibilterra