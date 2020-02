Inter, Brozovic e Lautaro piacciono a tanti

Il tecnico Conte sta facendo rendere al meglio tanti giocatori della rosa nerazzurra. In particolare, stanno brillando Lautaro Martinez e Brozovic. Normale che ci sia interesse nei loro confronti, soprattutto da parte di top club.Il Barcellona, alle prese con gli infortuni a Suarez e Dembélé, punta il Toro (clausola rescissoria da 111 milioni di euro). Attenzione anche al Real Madrid che vorrebbe il croato, 27 anni, come erede di Modric (34 anni). Anche in questo caso c'è una clausola rescissoria (65 milioni).