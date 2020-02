Manchester United, Pochettino obiettivo reale

Conclusa l'avventura alla guida del Tottenham, Pochettino potrebbe presto tornare in sella. Pizzicato insieme ad Ashton, PR del Manchester United, ad un match, potrebbe presto prendere il posto di Solskjaer.Le parti, secondo diversi media inglesi, starebbero già trattando per trovare un'intesa di massima. La posizione di Solskjaer non è solida e il nome di Pochettino piacerebbe molto alla società e, come conferma il Daily Mail, ai fan dei Red Devils.

