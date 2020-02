Milan, idee diverse sull'allenatore

In casa Milan si ragiona sul futuro e, in particolare, sul nuovo allenatore a cui affidarsi (difficile che Pioli venga confermato, a meno che non riesca a conquistare qualche traguardo davvero prestigioso e inatteso).Ci sarebbero due correnti di pensiero in seno al club rossonero. Secondo la Gazzetta dello Sport, Gazidis vorrebbe una soluzione "straniera" (piacerebbe Rangnick, autore del capolavoro Lipsia). Il duo Maldini/Boban sognerebbe il ritorno di Allegri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Milan

Pioli