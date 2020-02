Conferma al Milan, la società passa la palla a Ibrahimovic

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarà deciso... da Zlatan Ibrahimovic.Questo è ciò che ha suggerito Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, che ha parlato del futuro dello svedese ai microfoni di 'Rai Sport', prima dell'inizio della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus."Per quanto riguarda noi - ha spiegato il dirigente -, siamo felicissimi di averlo in squadra, è un giocatore veramente fenomenale. La valutazione finale però sarà più sua, sarà lui a decidere se vuole proseguire con noi".Palla a Ibra, dunque, che pure in questi giorni ha confermato il grande amore per i colori rossoneri. "Pentito di essere tornato? No, ho scelto io di tornare. Volevo giocare in italia e ovviamente al Milan. Sono in tempo a scappare? No, sto bene qua", aveva spiegato ricevendo il Tapiro d'Oro da 'Striscia la Notizia'.

