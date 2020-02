Milan: dopo Zlatan, obiettivo Thiago Silva

Dopo Ibrahimovic, il Milan potrebbe riportare a Milanello un altro grande ex. Il nome giusto sarebbe quello di Thiago Silva, visto con la casacca rossonera per tre stagioni, dal 2009 al 2012 (ha conquistato uno Scudetto).Il brasiliano va a scadenza di contratto con il PSG a fine stagione. Nonostante sia prossimo a festeggiare i 36 anni, il centrale difensivo si sente ancora in grado di giocare ad altissimi livelli. Il Milan ci starebbe pensando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Milan

PSG