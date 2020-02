Inter: due nomi per il post Lautaro

Lautaro Martinez potrebbe salutare l'Inter a gennaio: i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsene ma Barcellona e Manchester City sono pronte a pagare la clausola da 111 milioni di euro.Per sostituire il Toro Beppe Marotta ha in mente due profili: Dries Mertens e Pierre Emerick Aubameyang. Il belga, in scadenza di contratto con il Napoli, non rinnoverà e i nerazzurri hanno sondato il terreno già a gennaio.Il velocissimo attaccante dell'Arsenal ha invece una valutazione di 70 milioni di euro ma la volontà del giocatore stesso potrebbe essere determinante. Il suo contratto con i Gunners scadrà nel 2021.

