Juve beffata: Chong a un passo dall'Inter

Beffa di mercato per la Juventus: Tahith Chong, in scadenza con il Manchester United, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter.Secondo la Gazzetta dello Sport Marotta avrebbe trovato l'intesa con l'entourage del giocatore sulla base di un contratto quinquennale da due milioni di euro netti a stagione.Fabio Paratici ha avuto diversi contatti con Chong durante la sessione invernale ma non è riuscito nell'affondo. Classe 1999, l'olandese può fare l'esterno nel 3-5-2 di Conte o agire in mezzo al campo.

