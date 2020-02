Juve: Guardiola porta una stella

La sentenza Uefa che esclude il Manchester City dalla Champions League per le prossima due stagioni avrà ripercussioni massicce anche sul mercato.Pep Guardiola potrebbe approdare alla Juventus: il nome dell'ex timoniere del Barcellona è stato accostato ai bianconeri anche dopo l'addio di Allegri ma poi la scelta è ricaduta su Maurizio Sarri.Guardiola potrebbe portare a Torino anche Leroy Sanè: l'attaccante piace da sempre a Fabio Paratici che ha tentato di prenderlo già nell'inverno scorso. Per far spazio al tedesco potrebbe salutare Douglas Costa.

