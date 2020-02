Juve, Guardiola si allontana

Nonostante i guai con l'Uefa, Guardiola non pare intenzionato a lasciare il Manchester City. Secondo il The Times, l'allenatore catalano avrebbe informato i vertici del club di voler proseguire la sua avventura alla guida dei Citizens, confidando nei successivi gradi della giustizia sportiva.Il nome di Guardiola è stato accostato a tantissimi top club, in particolare alla Juventus che già la scorsa estate aveva fatto di tutto per convincerlo a scegliere di sedersi sulla panchina della squadra bianconera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Guardiola

Juventus