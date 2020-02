Juventus, voci di ritorno di Allegri: l'agente fa chiarezza

Nonostante il primo posto in classifica, intorno alla Juventus continuano a esserci dubbi sulla figura di Maurizio Sarri. Tanto che le voci di un eventuale ritorno di Massimiliano Allegri sono tornate a circolare. Voci che in queste ore ha commentato Giovanni Branchini, agente dell'ex tecnico bianconero attualmente fermo."Quelle su un suo ritorno sono solo speculazioni. Non ci sono stati contatti", ha spiegato il procuratore in un'intervista concessa alla trasmissione radiofonica 'La Politica nel Pallone', ospitata da 'Gr Parlamento'.Branchini ha quindi raccontato come il suo celebre assistito sta trascorrendo questi mesi: "Sta vivendo un anno sabbatico, e lo sta trascorrendo nel migliore dei modi. Con la Juventus si sono salutati bene, adesso aveva il desiderio di tirare un po' il fiato. Ma lo vedo nella condizione ideale di chi sta ricaricando le pile ed è pronto a intraprendere nuove avventure".Il futuro, dunque, è ancora ampiamente ignoto: "Ci sarà da fare delle valutazioni - ha sottolineato Branchini -. Penso che la soluzione prediletta conduca all'estero, ma al momento non esistono né accordi né trattative. Stiamo aspettando la fase calda della stagione per capire qualo società abbiano la volontà o il desiderio di cambiare guida tecnica".

