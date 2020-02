L'Inter prende Chong e lo parcheggia

In scadenza di contratto con il Manchester United, Chong pare destinato ad essere preso dall'Inter. Il club nerazzurro è molto interessato al centrocampista/ala olandese, classe 1999, tanto che la trattativa sarebbe a buon punto.L'Inter sarebbe intenzionato a parcheggiare Chong in una squadra di Serie A, così da farlo crescere. Il Sassuolo sarebbe in pole position (soprattutto se dovesse partire Boga). Attenzione anche alle opzioni Parma e Hellas Verona.

