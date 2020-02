Real Madrid, Sergio Ramos verso l'addio

Dopo Thiago Silva (rinnovo con il PSG lontano), anche Sergio Ramos potrebbe cambiare aria. Il difensore dei blancos ha il contratto in scadenza nel 2021 e, al momento, il rinnovo con i blancos sembra lontano.Il classe 1986 potrebbe, in estate, guardarsi attorno. Tanti i club pronti a farsi avanti, in particolare Inter (Conte non sarebbe convinto del rendimento di Godin) e Milan (se non dovesse arrivare la classica fumata bianca con Thiago Silva).