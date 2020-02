Lazio, l'Inter fa sul serio per Milinkovic-Savic

Dopo averla castigata, Milinkovic-Savic potrebbe, in futuro, farne parte. L'Inter starebbe pensando ad una vera e propria offensiva per provare a strappare il fenomenale centrocampista serbo alla Lazio di Lotito.La quotazione del Sergente è aumentata notevolmente nelle ultime settimane. Per convincere il patron del club biancoceleste servirà una proposta monster (ha già rifiutato, in passato, 100 milioni di euro). L'Inter potrebbe cedere diversi giocatori per racimolare più cash possibile. Potrebbero fare le valigie Godin, Vecino e Sensi.

