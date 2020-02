Fiorentina in missione per un centrocampista

Gli uomini di mercato della Fiorentina sono già al lavoro per la finestra estiva.Stando a quanto riferisce A Bola, in occasione della partita di giovedì di Europa League tra Sporting Lisbona e Basaksehir saranno presenti osservatori viola, con il compito di monitorare da vicino Wendel.Il centrocampista brasiliano ha un contratto con lo Sporting Lisbona fino al 2023 ma per un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe trasferirsi. Sulle sue tracce c'è anche il Nizza.

