Icardi alla Juve, Wanda prende parola

Ospite di Chi, Wanda Nara ha commentato il possibile trasferimento di Mauro Icardi alla Juventus: "Questo proprio non lo so, non so se l'anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo"."E' difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più"."I presidenti dei club mi conoscono da cinque anni e sanno che sono una donna dello spettacolo. Faccio la modella da quando ho sei anni e in Argentina sono molto famosa; ho abbandonato il mio Paese per seguire Mauro in Italia mentre ero all'apice del successo. Detto questo, siamo nel 2020, le persone non dovrebbero giudicarmi da come mi vesto o da come mi presento su Instagram. Faccio la procuratrice seriamente, a loro deve interessare solo questo" ha concluso Wanda Nara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA inter

juventus

icardi