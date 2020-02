Juve su Guardiola, la risposta del City

"E' concentrato sul calcio, si sta concentrando sulla gara, la gara di oggi, quella di domani e delle prossime settimane" è questa la risposta di Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, sulle voci di un possibile ingaggio di Guardiola da parte della Juventus.Il dirigente ha poi commentato la decisione della UEFA di escludere il club dalle prossime due edizioni della Champions League: "Il proprietario non ha messo soldi in questo club che non sono stati correttamente dichiarati. Siamo una squadra di calcio sostenibile, siamo redditizi, non abbiamo debiti, i nostri conti sono stati esaminati molte volte, dai revisori dei conti, dai regolatori, dagli investitori e questo è perfettamente chiaro"."Stiamo ovviamente cercando una risoluzione anticipata attraverso un processo accurato e un processo equo, quindi la mia migliore speranza è che questo sia finito prima dell'inizio dell'estate e fino ad allora per noi, è tutto come al solito.In definitiva, in base alla nostra esperienza e alla nostra percezione, tutto questo sembra riguardare meno la giustizia e più la politica" ha concluso Soriano alla tv ufficiale del City.

