Pogba: Raiola gela la Juventus

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus potrebbe saltare. Le parti si mandano messaggi d'amore da tempo ma le ultime dichiarazioni di Mino Raiola preoccupano i tifosi bianconeri."Pogba ha un contratto con il Manchester United anche se nel mercato possono uscire voci su altre squadre. Tutti sono preoccupati che se ne vada, io no. Forse ci sono colloqui tra me e il club per il rinnovo del contratto..." ha detto il potente procuratore a Sky Sports UK.Nel caso in cui non dovesse arrivare il francese, Paratici punterebbe tutto su Thiago Alcantara: lo spagnolo vorrebbe lasciare il Bayern Monaco e il contratto in scadenza nel 2021 gioca a favore dei campioni d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA juventus

pogba