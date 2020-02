Emerson Palmieri, l'agente attende offerte

Il futuro di Emerson Palmieri è ancora un mistero. Garcia, agente dell'esterno di proprietà del Chelsea, ha parlato del suo assistito: "Non sono arrivate offerte ufficiali e credo che fino a maggio non ne arriveranno. In estate decideremo cosa fare", le sue parole a Juventusnews.eu.L'esterno brasiliano naturalizzato italiano piacerebbe molto a Inter e Juventus. La sensazione è che l'agente aspetti le giuste offerte per andare a trattare con il Chelsea. Il classe 1994 ha un contratto garantito con i Blues fino al giugno del 2022.

