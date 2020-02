Giacomo Poluzzi rivede la Serie B

Salutata la Spal a scadenza di contratto dopo due stagioni, Giacomo Poluzzi ha aspettato settembre per rimettersi in discussione, firmando con la Virtus Francavilla, club di Serie C.Il rendimento del portiere bolognese classe '88 è stato però ottimo, al punto da stuzzicare l'interesse di un club di Serie B e di un altro che tra i cadetti sta per tornare.Secondo quanto riportato da 'TuttoC.com', infatti, sulle tracce di Poluzzi per la prossima annata ci sarebbe il Pisa, ma anche la Reggina, prossima alla promozione dal girone C della Serie C.