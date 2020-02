Guardiola sicuro:

Al termine della sfida di Premier League contro il West Ham (vinta dai Citizens per 2-0), Guardiola è tornato a parlare del suo futuro: "Resterò al 100%: prima perché voglio restare, è un qualcosa di speciale e che va oltre al contratto", le sue parole a Sky.Il tecnico si è soffermato sulla questione UEFA: "Combatteremo come abbiamo combattuto in ogni singola partita e in ogni giorno in cui siamo stati insieme: lo faremo fino al termine della stagione. Siamo ottimisti sul fatto che alla fine prevarrà la verità e la prossima stagione saremo in Champions League".

