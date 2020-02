Hellas Verona, Kumbulla verso l'Inter

Dopo essere stato accostato alla Fiorentina, Kumbulla ora sembra destinato a giocare, il prossimo anno, nelle fila dell'Inter. La permanenza di Godin in nerazzurro non pare tanto scontata e il duo Marotta/Ausilio starebbe valutando il difensore scaligero.Classe 2000, il difensore albanese viene valutato dall'Hellas Verona non meno di 25 milioni di euro. L'Inter sarebbe pronta ad un sacrificio importante per strapparlo alla concorrenza. Da non escludere l'inserimento nella trattativa di qualche contropartita tecnica, come Dimarco (in prestito proprio agli scaligeri).

© RIPRODUZIONE RISERVATA Kumbulla

Inter