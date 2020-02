Messi, il futuro dipende dal Barcellona

In una lunga intervista al MundoDeportivo, Messi ha parlato anche del suo futuro: "Non riesco a pensare di lasciare il Barcellona. Se il club vuole, non c'è nessun problema a continuare insieme", le parole del 10 blaugrana.La Pulce ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 (ma potrebbe anche liberarsi prima grazie ad una speciale clausola). Prossimo ai 33 anni, sarebbe alla ricerca di un accordo pluriennale a 35/40 milioni all'anno. Scelta complicata per il Barça. Tanti top club in attesa, anche italiani.

