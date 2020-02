Atalanta, Gasperini non lascia ma raddoppia

L'Atalanta è stata la squadra della settimana grazie al roboante 4-1 rifilato in Champions League al Valencia. E inevitabilmente sulle bocche di tutti, in Italia ma anche in Europa, è finito il timoniere nerazzurro Gian Piero Gasperini. Il suo presidente Antonio Percassi lo sa e non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare quando il mercato anche degli allenatori si riaprirà."Lui dice di voler essere il nostro Ferguson, e ne saremmo felici. Stiamo già facendo un ragionamento sul raddoppio delle scadenze. Ne parleremo insieme", ha infatti dichiarato il numero uno della Dea a 'Bergamo Tv'.Insomma, Gasperini non lascia ma raddoppia. E l'ambiente orobico è pronto a blindarlo con un nuovo contratto, i cui dettagli dovranno essere stabiliti nelle settimane a venire.

