Il Lione tenta Matuidi:

Juventus e Lione sono pronte ad affrontarsi in Champions League, ma sembrano proprio essere legate anche da un sottile filo che riguarda il calciomercato. E che vede i transalpini molto interessati a un giocatore attualmente a disposizione di Maurizio Sarri.Si tratta di Blaise Matuidi, cui l'attuale ds del Lione Juninho Pernambucano ha non solo offerto indirettamente una potenziale maglia del club per il quale lavora, ma addirittura un futuro da capitano della squadra."Matuidi è un campione - ha evidenziato in un'intervista concessa a 'Canal+ Sport' -. A noi un profilo con una tale esperienza, un leader del genere manca. Abbiamo una rosa molto giovane, e se dovessimo riuscire a portarlo a Lione potrebbe un giorno diventare anche il nostro capitano".Le sue parole di elogio per Matuidi però non si fermano qui: "Il presidente lo apprezza molto. Ho anche avuto modo di giocare contro di lui, e si è sempre rivelato un avversario di grande livello. Ci serve proprio un giocatore come lui", ha quindi aggiunto l'ex centrocampista brasiliano.

