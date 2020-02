L'Inter bussa ancora allo United per l'attacco

L'Inter non si accontenta di Romelu Lukaku e prepara un nuovo assalto ad un altro attaccante del Manchester United: Anthony Martial.Stando a quanto riferisce il Sunday Express quello del francese è uno dei possibili profili adatti a sostituire Lautaro Martinez che, qualora dovesse partire, verrebbe rimpiazzato con un giocatore di spessore.La strada per il classe 1995 è in salita: Martial è legato al Manchester United ancora per quattro anni e i Red Devils non hanno intenzioni di privarsene se non per un'offerta decisamente alta.

