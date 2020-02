Il Milan sfida la Roma per un terzino

Milan e Roma hanno messo gli occhi su Jeremy Toljan. Lo riporta TMW.Il giocatore del Sassuolo piace molto ai rossoneri, che vorrebbero ingaggiarlo come sostituto di Conti, tagliando di fatto Calabria che verrà messo sul mercato a giugno.I giallorossi anche a gennaio hanno chiesto informazioni sul classe 1994 ma l'affare non è andato in porto. Petrachi, però, continua a tenerlo sott'occhio.v

