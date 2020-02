Inter, tanti nomi per il post Lautaro

Il Barcellona starebbe insistendo per avere Lautaro Martinez. Messi l'ha chiesto a gran voce e i blaugrana si starebbero attivando per sfruttare la clausola rescissoria (pari a 111 milioni di euro) e strapparlo così all'Inter.Il club nerazzurro, per non rischiare di restare senza un attaccante di grande valore come il Toro, starebbe valutando delle possibili alternative. Diversi i nomi in gioco, da Aubameyang a Werner, passando per Martial e pure Griezmann che potrebbe lasciare i blaugrana se dovessero arrivare sia Lautaro Martinez che Neymar.

