Juve: Willian apre al trasferimento

Durante un'intervista a Esporte Interativo, Willian ha parlato del suo futuro: "Il Chelsea mi ha offerto due anni e non cambieranno la loro offerta. Io invece gli ho detto che volevo tre anni: la situazione è difficile, non so davvero se sarà possibile restare".Il giocatore è nel mirino della Juventus da diverso tempo ma la concorrenza non manca: anche Tottenham e Manchester United hanno sondato il terreno.Intanto Paratici sta lavorando su un altro brasiliano, Alex Telles: l'ex Inter in questa stagione ha già collezionato 10 gol e 9 assist in 37 partite. Secondo Don Balon la Juve avrebbe già trovato l'intesa con il Porto sulla base di 25 milioni di euro, mentre il giocatore sarebbe pronto a tornare in serie A per riscattarsi dopo l'infelice esperienza nerazzurra.

