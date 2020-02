Napoli, da Madrid pronto maxi assegno per Fabian Ruiz

Tra i giocatori del Napoli più al centro delle voci di mercato figura certamente Fabian Ruiz, finito nel mirino nientemeno che del Real Madrid.I Blancos sembrano disposti a fare carte false pur di assicurarsi il centrocampista attualmente in maglia azzurra, tanto che secondo i media spagnoli sarebbe già pronto un maxi assegno destinato a far vacillare Aurelio De Laurentiis.Sarebbero 70 milioni di euro quelli destinati all'operazione, che potrebbe incendiare le stanze del calciomercato in vista della prossima estate.