Real Madrid, Zidane non vede più Kroos

Il futuro di Kroos potrebbe essere lontano da Madrid. Il centrocampista tedesco è stato mandato in panchina da Zidane in due delle ultime quattro gare disputate dai blancos, in particolare non era tra i titolari nella sfida contro il Manchester City.Marca parla di "misterio". Nonostante un contratto garantito con i blancos sino al giugno del 2023, Kroos, classe 1990, potrebbe anche lasciare Madrid al termine della stagione in corso. Tanti i club europei pronti a farsi avanti.

