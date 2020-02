Roma, la nuova proprietà pensa a Leonardo

L'era Pallotta è al capolinea. Oggi è atteso l'ultimo CDA dell'attuale proprietà giallorossa. Ad aprile, Friedkin dovrebbe essere alla guida del club e dare il via ad una nuova rivoluzione per la prossima stagione.Tante novità potrebbero esserci a livello dirigenziale. Circola molto il nome di Leonardo. Attualmente al PSG, ma legatissimo all'Italia, il dirigente brasiliano potrebbe affiancare l'attuale DS Petrachi per dare il via ad una nuova era giallorossa.

