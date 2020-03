Inter-Aubameyang, spunta un ostacolo

Uno dei nomi più chiacchierati per sostituire Lautaro Martinez è Aubameyang: il giovane argentino piace a Real Madrid e Manchester United e Marotta sta sondando il terreno per sostituirlo al meglio.Stando a quanto riferisce il Sunday Express, però, sul veloce attaccante dell'Arsenal sarebbe piombare il Barcellona, pronto a rivoluzionare la rosa in estate.Aubameyang ha un contratto con i Gunners in scadenza il prossimo giugno e al momento le parti non hanno ancora parlato di rinnovo.

