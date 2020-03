Napoli, svolta nel futuro di Mertens

Svolta nel futuro di Dries Mertens: l'attaccante, che sembrava destinato a lasciare Napoli, ha avuto un primo contatto con Aurelio De Laurentiis per parlare del suo rinnovo di contratto.I due, stando a quanto riferisce Sportmediaset, hanno pranzato insieme: il presidente partenopeo ha offerto 4 milioni di euro per le prossime due stagioni più bonus legati ai gol e alla qualificazione in Champions. Ci sono alcuni dettagli da limare ma la sensazione è che il rapporto tra società e giocatore andrà avanti.Sulle tracce di Mertens nella sessione invernale c'era in forte pressing l'Inter ma anche alcuni club di Premier League avevano tastato il terreno.

