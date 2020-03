Rinnovo Buffon, l'agente fa il misterioso

Ai microfoni di TMW l'agente di Buffon Silvano Martina ha parlato del futuro del suo assistito: "Se Buffon giocherà con la Juve un altro anno? Non è stato affrontato ancora il problema. Deciderà lui. Mi sembra che stia bene. Al momento però non ne abbiamo parlato".Quest'anno la lotta per lo scudetto è decisamente più serrata rispetto agli scorsi anni, complice un rendimento minore rispetto alle passate stagioni dei bianconeri: "Non tutte le annate sono uguali. E' già difficile vincere un campionato, pensate nove di fila. Il fatto che la Lazio non giochi le coppe sicuramente li aiuta, può giocarsela fino alla fine".

