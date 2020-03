Inter, torna di moda Marcos Alonso

L'Inter sta già pensando a come migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Sta tornando di moda il nome di Marcos Alonso, già accostato alla squadra nerazzurra nel corso dell'ultima finestra di mercato invernale.Nonostante un contratto garantito sino al giugno del 2023, l'esterno potrebbe lasciare, in estate, il Chelsea. L'Inter starebbe già al lavoro per capire se ci siano o meno le condizioni per provare a portare l'ex Fiorentina nuovamente in Serie A, con la casacca nerazzurra.

