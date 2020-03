L'Atletico pesca in casa del Napoli

L'Atletico Madrid sarebbe intenzionato a fare spese, la prossima estate, in Serie A e, in particolare, a Napoli. Sul taccuino del tecnico dei colchoneros Simeone ci sarebbero due giocatori in forza nella squadra di Gattuso.Il primo risponde al nome di Milik. Il polacco non ha ancora rinnovato con i partenopei e potrebbe andar via. Complicata anche la permanenza di Lozano. Il messicano fatica a trovare spazio e potrebbe prendere in considerazione altre ipotesi.

