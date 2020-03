Juve, PSG di nuovo su Dybala

Si torna a parlare di Dybala in ottica mercato. Nonostante un contratto garantito sino al 2022 e la volontà di blindarlo da parte della Juventus, la Joya è nuovamente al centro di tante voci, in particolare provenienti da Parigi.Il PSG, dovesse perdere Neymar in estate (vuole tornare a giocare al Barcellona con Messi), il PSG punterebbe sull'argentino della Juventus. Pronta una proposta monster per convincerlo a lasciare Torino. Da ricordare che i bianconeri seguono Pogba.

