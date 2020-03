Milan, Ibra aspetta il nuovo progetto

Sono giorni agitati in casa Milan. Le frizioni societarie stanno condizionando anche la squadra e in particolare potrebbero avere conseguenze sulla decisione di Ibrahimovic in relazione al rinnovo del proprio contratto con i rossoneri per la prossima stagione.Dopo il criptico messaggio social ("Fallo con passione o non farlo affatto"), Ibrahimovic starebbe aspettando informazioni sul nuovo progetto del Diavolo per decidere il da farsi. Al momento lo svedese sarebbe, quindi, in "stand-by".

