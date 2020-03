Ronaldo-Real, dalla Spagna voci di un riavvicinamento

La presenza di Cristiano Ronaldo in tribuna al 'Santiago Bernabeu' per guardare di persona la sfida Real Madrid e Barcellona non è passata inosservata. E proprio dalla Spagna arrivano le voci di un possibile riavvicinamento fra CR7 e i Blancos, alimentate da una frase che il campione attualmente in forza alla Juventus ha rivolto al presidente madridista, Florentino Perez.“Se fossi ancora in questo Real, saremmo i grandi candidati a vincere tutto, Liga, Coppa del Re e Champions League“. Queste le parole, riportate dal portale sportivo iberico ‘Diario Gol’, che esaltano i tifosi del Real Madrid e agitano quelli della Juventus, che temono di perdere la loro stella.Nonostante le indiscrezioni, però, appare ancora piuttosto difficile che Ronaldo interrompa il rapporto con la Juventus prima della scadenza naturale del contratto, prevista per il 30 giugno 2022. Perez conserva grande stima nei confronti di CR7, ma il Real non avrebbe intenzione, almeno per il momento, di tornare sui propri passi.