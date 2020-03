Inter-Chong, salta tutto

Tahith Chong non vestirà la maglia dell'Inter nella prossima stagione.Il giocatore del Manchester United, con cui i nerazzurri sembravano aver trovato l'accordo, ha raggiunto invece un'intesa con i Red Devils per il prolungamento di contratto.Queste le prole del suo agente Alkan: "Il Manchester ha presentato un buon progetto per il futuro, il ragazzo ha piacere a rimanere nel club che lo ha acquistato dall'Olanda".

