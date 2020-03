Matic: lo United spiazza l'Inter

Uno degli obiettivi dell'Inter per il centrocampo è Nemanja Matić.Il serbo, in scadenza di contratto con il Manchester United, era nel mirino anche del Miln che però nelle ultime settimane si è defilato.Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei Red Devils, ha parlato così di Matic: "Resterà qui al 100%, il club ha trovato l'accordo per il rinnovo e quindi resterà con noi".

