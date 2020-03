Bayern, lontano il rinnovo di Muller

In casa Bayern Monaco si parla tanto del futuro di Muller, uno dei senatori della squadra. Il forte centrocampista tedesco ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e, al momento, il rinnovo pare piuttosto lontano.Il classe 1989 potrebbe anche decidere di cambiare aria. Muller ha tanti estimatori in giro per l'Europa, anche in Italia. Juventus, Milan e Inter sarebbero alla finestra, pronte a farsi avanti nel caso il tedesco dovesse decidere di fare le valigie.

