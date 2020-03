Napoli, Allan verso il PSG

Il Napoli pensa anche alla prossima stagione. Più che probabile l'addio di qualche elemento attualmente in rosa. Tra i giocatori in partenza ci sarebbe Allan, ormai ai margini del progetto partenopeo ora nelle mani di Gattuso.Il centrocampista brasiliano sarebbe vicino a trovare un accordo con il PSG. Si vocifera di un'operazione da 40 milioni di euro. Cifra che il patron De Laurentiis reinvestirebbe sul mercato, alla ricerca di giocatori funzionali per il gioco di Gattuso.

