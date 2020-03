Real Madrid, Pochettino erede di Zidane

Conclusa la sua avventura al Tottenham, Pochettino potrebbe presto tornare in panchina. Secondo Marca, l'allenatore argentino sarebbe il candidato numero uno nel caso Zidane non dovesse restare alla guida del Real Madrid.Il tecnico francese ha un contratto garantito sino al 2022 ma, se non dovesse conquistare nessun titolo da qui al termine della stagione, la possibilità di un suo esonero diventerebbe molto elevata. Pochettino sarebbe seguito anche dal Manchester United.