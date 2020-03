Andrea Pirlo riabbraccia la Juventus

Andrea Pirlo è pronto a tornare da protagonista nel mondo del calcio e a riabbracciare la "sua" Juventus: l'ex centrocampista bianconero, secondo quanto riportato da 'La Stampa', ha raggiunto un accordo di massima con il club per allenare la squadra Under 23, impegnata nel campionato di Serie C.Per il quotidiano torinese Pirlo sostituirà, dal prossimo mese di luglio, l'attuale tecnico della squadra B bianconera, Fabio Pecchia. L'unica variabile che potrebbe modificare l'accordo fino alla sua ufficialità, secondo la stessa fonte, riguarda la possibilità di far entrare Pirlo nello staff tecnico della prima squadra: in quel caso molto dipenderà dal nome dell'allenatore della prossima stagione.Lo stesso Pirlo, poche settimane fa, aveva manifestato la voglia di tornare sul rettangolo verde, citando l'attuale allenatore dell'Inter Antonio Conte come ispirazione: "Ho iniziato a pensare a fare l'allenatore grazie a Conte, comincio a luglio e ho grandissima voglia". Chiusa quindi definitivamente la possibilità, ventilata nei mesi scorsi da media esteri, di un clamoroso ritorno in campo.

Juventus