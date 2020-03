Inter, Sanchez verso la Liga

La stagione del bomber Sanchez all'Inter non è stata entusiasmante (almeno fino ad ora). Il bomber cileno, in prestito dal Manchester United, quasi certamente non verrà riscattato al termine dell'annata in corso.L'ex attaccante dell'Udinese, molto probabilmente, non tornerà ai Red Devils. Secondo il Daily Mail, il suo futuro potrebbe essere nella Liga. L'Atletico Madrid di Simeone sarebbe sulle sue tracce, pronto a fare un'offerta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Liga

Sanchez