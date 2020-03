Fiorentina, in tre per il dopo Iachini

Approfittando dello stop del campionato, la Fiorentina sta valutando le alternative possibili a Beppe Iachini. Il tecnico con ogni probabilità non sarà sulla panchina viola nella prossima stagione.Il primo nome è quello di Dunga: il brasiliano, che ha vestito la maglia gigliata in 122 occasioni tra il 1988 e il 1992, è stato esonerato dalla carica di ct del Brasile nel 2016 e da allora non ha più allenato ma, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe voglia di rimettersi in gioco. In fase di analisi anche Jardim: l'ex tecnico del Monaco piace alla società.L'ultima pista è quella che porta a Marco Giampaolo. Già accostato alla Fiorentina nelle scorse stagioni, l'allenatore ha un contratto con il Milan fino al 2022 ma il club rossonero non si opporrebbe all'eventuale decisione di Giampaolo di liberarsi per accasarsi a Firenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA fiorentina