Barcellona, c'è il piano per Martinez

Il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez. I blaugrana avrebbero, secondo il Mundodeportivo, un piano per preciso per il prossimo mercato, ovvero riprendersi Neymar e portare a casa il talentuoso Lautaro Martinez.Il Barça sarebbe intenzionato a pagare la clausola rescissoria (pari a 111 milioni di euro), cercando di inserire nella trattativa Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996 (nove anni più giovane di Vidal, altro giocatore che piace molto all'Inter).

