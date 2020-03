Marchisio spinge Pogba alla Juventus

Claudio Marchisio si augura di rivedere Pogba in bianconero e consiglia al francese di fare il grande passo."Paul rinascerebbe nell’ambiente che più ama e che più lo coccola. E darebbe tantissimo alla Juventus, che avrebbe bisogno di uno come lui là in mezzo: è un grande professionista" ha detto a Tuttosport l’ex centrocampista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA marchisio